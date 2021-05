Sky – Donnarumma incontra gli ultras: “Contro la Juve non giocare!”

Nella giornata di oggi, Gianluigi Donnarumma ha avuto un confronto con un gruppo ultras milanista. Tema principale il suo rinnovo

Rimbalza da Sky Sport una notizia molto rilevante. A lanciarla è stato Peppe Di Stefano, il giornalista Sky in ambito Milan. Nella giornata di oggi, poco prima dell’ora di pranzo, Gianluigi Donnarumma ha avuto un confronto con un gruppo di ultras rossoneri. Il colloquio è stato richiesto dalla delegazione milanista e il portiere del Milan ha inizialmente rifiutato.

In seguito, Gigio ha raggiunto i tifosi all’esterno di Milanello per aprire al dialogo. Questo però non ha avuto dei risvolti positivi, in quanto sarebbero volate parole grosse tra le parti. Addirittura, la delegazione di tifosi avrebbe chiesto al portiere di non giocare il match contro la Juventus a meno della firma del rinnovo entro sabato.

Richiesta certamente inappropriata e inaccettabile. Il mancato rinnovo di Donnarumma sta riscaldando tutto l’ambiente rossonero. Giustamente, i tifosi vogliono risposte, ma queste sono questioni che devono risolvere il giocatore e la società.