Calciomercato Milan, “De Paul in una grande”: l’annuncio dell’Udinese

Parla l’osservatore dell’Udinese, Andrea Carnevale. L’ex giocatore del Napoli esalta Rodrigo De Paul, centrocampista argentino accostato anche al Milan

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli, ha parlato di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino, tornato in orbita Milan, è certamente uno dei calciatore più discussi del momento. La valutazione che ne fa il club friulano è davvero alta – sui 40 milioni di euro – ma la prossima estate potrebbe essere quella della cessione:

“Questo è l’anno della maturazione e del salto di qualità – afferma Carnevale -. Lo abbiamo visto con la fascia di capitano e rimproverare i suoi compagni, ha fatto giocate da fuoriclasse e ha colpi da campione. E’ un nazionale argentino, gioca vicino a Messi. Ha fatto un salto di qualità straordinario e lui ambisce a qualcosa di più grande”.

De Paul, come raccontato, è un obiettivo del Milan ma piace davvero a tante squadre. In Italia, Juventus e Inter hanno mostrato interesse così come il Napoli.

Leggi anche:

De Paul, idea Napoli

A proposito di un possibile trasferimento dell’argentino in azzurro, Carnevale si è così espresso: “De Paul al Napoli? Questo non lo so, so solamente che chi lo prenderà non solo farà un affare ma prendere un giocatore di alta qualità. L’abbiamo preso dopo un campionato non buono a Valencia ma l’avevo già segnalato. Noi, come Udinese, abbiamo creduto in questo ragazzo e sapevamo che da un momento all’altro potesse esplodere. Ora è un giocatore fortissimo, ovunque lo metti sa giocare. Ha pure una grande resistenza fisica, mi ha sorpreso in quello”.