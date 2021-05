Clamoroso AS: “Addio Real? Andrà quasi sicuramente al Milan”

Dalla Spagna filtra una clamorosa indiscrezione di mercato. L’ala destra del Real Madrid potrebbe presto approdare al Milan

AS.com scrive che, qualora Lucas Vazquez non dovesse rinnovare con il Real Madrid, “andrà quasi sicuramente al Milan“.

Il calciatore spagnolo avrebbe rifiutato un’offerta da parte dell’Atletico Madrid, data la spietata rivalità cittadina tra i due club e la sua fede indiscussa per il Real. Adesso il futuro di Vazquez è in bilico tra il rinnovo con i blancos e l’approdo in rossonero. Ricordiamo che il 29enne ha un contratto in scadenza il 30 giugno, e per questo potrebbe lasciare Madrid a parametro zero.

Secondo la medesima fonte, anche il Milan avrebbe fatto un’ottima offerta a Lucas Vazquez, e in questo caso il trasferimento in rossonero non gli dispiacerebbe affatto. AS afferma che molto del futuro di Lucas dipende da quello di Sergio Ramos. Tra i due c’è un ottimo rapporto, e se il difensore spagnolo rinnoverà col Real è probabile che lo faccia anche Vazquez.

Se così non fosse, invece, il trasferimento in rossonero rimane l’ipotesi più accreditata.

Lucas Vazquez al Milan per il salto di qualità

Il Milan ha messo gli occhi sull’ala destra del Real Madrid per diversi motivi. Ovviamente il fattore economico è quello che più ha incoraggiato il club rossonero nel tentare l’affondo. Acquisire Lucas Vazquez a parametro zero è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Questo aspetto, ovviamente, non può prescindere da quello tecnico. Chi è un appassionato di calcio conosce bene le doti e le qualità dell’esterno spagnolo del Real. Classe e intelligenza tattica al servizio.

Il Milan, in estate, è pronto a cedere Samuel Castillejo. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di rinforzare con qualità e cognizione la fascia destra d’attacco. Serve un altro calciatore che spinga in quel lato del campo (oltre a Saelemakers) e che allo stesso tempo sia lucido nelle transizioni di gioco.

Puntare su Lucas Vazquez sarebbe un’ottima strategia tecnica e di mercato. Il classe 1991 potrebbe assicurare un concreto salto di qualità al Milan in vista della prossima stagione. La notizia lanciata da AS accenderà sicuramente i sogni dei tanti tifosi rossoneri.

Non ci rimane che aspettare il verdetto finale; capire se Lucas rinnoverà con il Real Madrid per i prossimi tre anni a 5 milioni di euro a stagione (è questa l’offerta di cui si parla), o accetterà l’offerta del Milan e vestirà i colori rossoneri.