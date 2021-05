Lotta Champions, il calendario di maggio di Milan, Juve, Atalanta e Napoli

Quattro giornate alla fine del campionato di Serie A. Il calendario di Milan, Juventus. Atalanta e Napoli diventa decisivo per la lotta Champions che coinvolge anche la Lazio, inseguitrice con un match da recuperare

Sarà un maggio rovente in Serie A. Il mese appena iniziato ha portato con sé il verdetto più importante con l’Inter campione d’Italia con 4 giornate di anticipo. Quattro i turni che mancano alla fine di un campionato che sarà emozionante fino alla fine con tre posti ancora da assegnare per la prossima edizione di Champions League. A contenderseli cinque squadre ovvero Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio.

Cinque contendenti e una classifica che più incerta non si può. Inevitabilmente in una situazione simile, il calendario del finale di campionato può diventare un fattore decisivo tra scontri diretti e altri match che oppongono chi lotta per la Champions a chi deve ancora salvarsi con la zona retrocessione altro fronte caldissimo con cinque squadre racchiuse in 5 punti con l’obiettivo di evitare il destino di Parma e Crotone.

Lotta Champions, il calendario di maggio

Sulla carta, il Milan è la squadra che ha il calendario peggiore con due scontri diretti contro Juventus e Atalanta (entrambi in trasferta) e altrettante partite con due compagini, al momento, in piena lotta salvezza ovvero il Cagliari in serie positiva da 4 partite e il Torino, in un’altra sfida lontano da San Siro, un fattore quest’ultimo potenzialmente favorevole considerando il rendimento stagionale di Ibra e compagni.

La Juventus segue per difficoltà potenziale il calendario dei rossoneri. Oltre allo scontro diretto, i bianconeri devono fronteggiare l’Inter (Conte ha promesso che i suoi onoreranno il finale di campionato) e il Sassuolo in trasferta con i neroverdi che, complice il crollo della Roma, sono tornati in corsa per il settimo posto che vale la qualificazione in Conference League.

Ultime quattro giornate impegnative anche per la Lazio che devo fronteggiare la Fiorentina ancora non salva, lo stesso Sassuolo e il Derby con la Roma. Più agevole il cammino dell’Atalanta che, escluso l’impegno con il Milan, deve affrontare il Parma e il Genoa oltre al Benevento che andrà a giocarsi il tutto per tutto a Bergamo. Il Napoli, infine, dopo lo Spezia a un passo dalla salvezza sfiderà due squadre tranquille come Udinese, Verona, impegni inframezzati dalla trasferta di Firenze che non evoca bei ricordi ai partenopei.

Di seguito tutti i match in dettaglio

35.a giornata: Juventus-Milan; Spezia-Napoli; Parma-Atalanta; Fiorentina-Lazio

36.a giornata (martedì 11-mercoledì 12 maggio): Torino-Milan; Atalanta-Benevento; Sassuolo-Juve; Lazio-Parma

37.a giornata: Milan-Cagliari; Juventus-Inter; Roma-Lazio; Genoa-Atalanta

38.a giornata: Atalanta-Milan; Bologna-Juventus; Napoli-Verona; Sassuolo-Lazio