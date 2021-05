Portieri Milan, Tatarusanu resta. Accordo con Mirante

Come cambiano le gerarchie dei portieri del Milan: Tatarusanu sembra pronto a restare nonostante alcune voci recenti.

Ovviamente in casa Milan continua a tenere banco in maniera primaria la situazione di Gianluigi Donnarumma. Il rinnovo contrattuale del portiere classe 1999 è attualmente in stand-by, per volontà della società che ha voluto rimandare ogni discorso a fine maggio.

Gigio è rimasto particolarmente scosso dal confronto diretto con alcuni membri della Curva Sud rossonera, i quali gli hanno chiesto maggiore chiarezza e di non giocare contro la Juventus domenica senza un rinnovo. Proprio la Juve potrebbe essere in pole per assicurarsi a costo zero le sue prestazioni.

Ma non c’è solo l’affare Donnarumma. Oggi Tuttosport ha spiegato in generale la situazione dei portieri in casa rossonera. Qualcosa certamente cambierà, a prescindere dal destino del titolarissimo di Castellammare di Stabia.

Ad esempio sembra che la dirigenza milanista, a prescindere dalle voci, voglia confermare Ciprian Tatarusanu come secondo portiere. Il 35enne rumeno ha un contratto fino al 2023 che verrà presumibilmente onorato, visto che ha destato buone impressioni quando chiamato in causa.

Milan, Mirante sarà il terzo portiere

Dunque Tatarusanu resterà in rosa anche in futuro. Chi lo vedeva in partenza, magari verso un ritorno in patria, dovrà invece ricredersi. Il classe ’86 sarà la chioccia del prossimo titolare, che potrà essere Donnarumma oppure un nuovo nome (Maignan in pole).

Ma il Milan sta anche per chiudere l’acquisto a parametro zero di Antonio Mirante. Il club rossonero ha da tempo messo le mani sul portiere della Roma, che lascerà sicuramente la capitale per scadenza di contratto. Il classe ’83 però dovrebbe essere solo il terzo portiere, visto che per questioni anagrafiche non rappresenta più una sicurezza come secondo.

L’idea di ingaggiare Mirante, nativo anch’egli di Castellammare, nasce dalla possibilità di convincere Donnarumma a restare con al suo fianco un proprio compaesano. Ma a prescindere dalla decisione di Gigio, il Milan si sta assicurando il veterano ex Parma e Bologna.

In partenza invece Antonio Donnarumma. Il fratello maggiore di Gigio difficilmente rinnoverà il contratto con il Milan, soprattutto se Mino Raiola dovesse pretendere ancora 1 milione di ingaggio che fece già scalpore anni fa. Paradossalmente ci pensa la Juventus, per la sua squadra Under 23. E come strategia per avvicinarsi al Donnarumma più ambito.