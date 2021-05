Calciomercato Milan, colpo Vazquez: l’offerta di Maldini

Il Milan fa sul serio per Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Maldini ha messo sul tavolo una proposta economica.

Il Milan è attento al mercato dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno 2021 e valuta alcune operazioni. Una di queste riguarda Lucas Vazquez.

L’esterno destro spagnolo gioca nel Real Madrid e in questa stagione ha trovato molto spazio. Ha collezionato 34 presenze, 31 delle quali da titolare, riuscendo anche a realizzare 2 reti e 8 assist-gol. È molto stimato da Zinedine Zidane, che lo vorrebbe ancora con sé nel caso in cui rimanesse sulla panchina della squadra madrilena.

Lucas Vazquez dal Real Madrid al Milan?

Ieri dalla Spagna è arrivata un’indiscrezione importante: Lucas Vazquez può concretamente approdare al Milan. La sua preferenza è per il rinnovo con il Real Madrid, ma se il suo desiderio non dovesse essere esaudito allora l’opzione di un trasferimento in rossonero sarebbe gradita. Rifiutata, invece, la proposta di un passaggio all’Atletico Madrid dato il suo legame con i blancos.

Il Corriere dello Sport spiega che il Milan ha proposto a Vazquez un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Attualmente il giocatore classe 1991 percepisce un ingaggio da circa 3,5 milioni netti annui e ha chiesto un aumento al Real Madrid per rimanere.

La sua richiesta iniziare era sui 5 milioni. Bisognerà vedere se il club madrileno deciderà di accontentare il proprio calciatore oppure se preferirà lasciarlo libero di accasarsi in un’altra squadra. Il Milan è in agguato, pronto a tesserare Vazquez a parametro zero se il rinnovo di contratto con il Real Madrid non dovesse concretizzarsi.

L’esterno spagnolo sarebbe molto utile a Stefano Pioli, dato che ha caratteristiche che gli permettono di essere utilizzato in più ruoli. L’ex Espanyol sa coprire tutta la fascia destra. Zidane lo ha impiegato più volte da terzino, oltre che nella sua posizione naturale di ala. La duttilità tattica di Vazquez farebbe certamente comodo al Milan, che ha bisogno di aumentare anche il tasso tecnico e di esperienza dell’organico.