La Stampa – Panchina Milan, anche Galtier in lista

Diverse voci affermano che la panchina di Pioli non è così salda, soprattutto se il Milan non andrà in Champions. Galtier è dato come possibile sostituto

Si rincorrono e si contraddicono le tante voci sul futuro del Milan e in particolare di Stefano Pioli. L’operato del tecnico parmense è stato messo fortemente in dubbio nell’ultimo periodo, complici alcune deludenti prestazioni della squadra.

Una netta inversione di marcia rispetto all’intero 2020, e adesso è in bilico l’accesso in Champions League per il Milan. Uno scivolone clamoroso che potrebbe costare caro a Stefano Pioli. I rossoneri, da secondi in classifica sono scivolati al quarto posto, con Juventus e Napoli a lottare per l’entrata in Champions.

Le sorti di Mister Pioli non sono ancora chiare. Le notizie sul suo futuro si contraddicono. C’è chi afferma che il tecnico parmense rimarrà al Milan con o senza Champions, e chi dice che possa essere esonerato se non sarà raggiunto l’obiettivo quarto posto.

La Stampa, nella sua edizione odierna, ha promosso il nome di Christophe Galtier come possibile candidato a sostituire Stefano Pioli. Il tecnico francese sta facendo molto bene con il LOSC Lille, di fatto rischiando di vincere il campionato Ligue 1 in questa stagione.

Per comprendere l’intelligenza tecnico-tattica del tecnico francese, ci basta anche pensare ai match di Europa League tra il Milan e la squadra francese. Impossibile dimenticare quel 3-0 pesantissimo. Primo risultato negativo e netto per i rossoneri nel 2020. Galtier è sicuramente un ottimo tecnico, chissà che la sorte non possa accomunarlo presto ai colori rossoneri.

Ad ogni modo, anche il Napoli avrebbe pensato a Christophe per il post-Gattuso.

Oltre a La Stampa, anche il quotidiano Il Mattino ha parlato di una possibile panchina al Milan per un altro allenatore, Maurizio Sarri. In particolare, la fonte ha escluso un ipotetico ritorno del tecnico toscano al Napoli.

Il futuro di Sarri pare vicino all’Inghilterra. Sarebbero stati avviati dei contatti con Totthenam e Arsenal, ma il quotidiano non esclude la pista Milan. Fali Ramadani, agente dell’ex Juventus, sta dialogando con i due club inglesi attualmente.

Nelle prossime settimane, in base anche all’andamento del finale di stagione rossonero, il Milan potrebbe farsi avanti per Sarri.