Niente Milan né Inter: De Paul in una big | Trattativa avanzata!

La concorrenza comincia a farsi spietata per De Paul. Oltre a diversi club di Serie A, dalla Spagna una big prova a portarsi avanti

Sono moltissime le squadre al momento interessate a Rodrigo De Paul. Il numero 10 dell’Udinese, dato ormai in partenza dal club friulano, ha tante – forse troppe – spasimanti alla sua porta, che sul finire di stagione stanno cominciando a bussare con insistenza. In Italia sia le milanesi che la Juventus sono sul giocatore, e nelle ultime ore pare che il Milan stia provando a raggiungere un accordo per portarsi avanti rispetto alle concorrenti.

Secondo quanto riportato recentemente da Tuttomercatoweb però, sull’argentino sarebbe piombato l’Atletico Madrid, che – da quanto si apprende – sarebbero già in stato di trattativa avanzata. Una bella gatta da pelare per la dirigenza rossonera, che oltre ai cugini dell’Inter e alla Juve, potrebbero dover competere con un top team della portata dei colchoneros.

De Paul, dall’Atletico all’Inter: sarà asta

Si profila una vera e propria asta quest’estate, per la felicità dei Pozzo. Rodrigo De Paul è pronto a lasciare per sempre Udine, e le pretendenti sono molte. Se nella giornata di oggi il giocatore è stato immortalato in uno dei ristoranti di Javier Zanetti a Milano, e le voci su un accordo con l’Inter si sono sprecate, è arrivato il comunicato ufficiale dell’Udinese, che ha parlato di un viaggio per questioni burocratiche.

Intanto Tuttomercatoweb ha parlato di trattativa avviata con l’Atletico Madrid, indiscrezioni che confermano quanto il calciatore faccia gola a diversi top team europei. In estate sarà asta, e per il Milan si farà dura strappare l’argentino all’Udinese, che al momento non è intenzionata a scendere sotto i 40 milioni di euro.