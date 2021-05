Sky – Juventus-Milan, sorpresa in attacco per Pioli

Le ultimissime indiscrezioni di formazione in vista di Juventus-Milan. La rifinitura odierna sembra aprire le porte a Diaz.

Domani sera il Milan ha un’occasione molto importante in campionato. Battere la Juventus nello scontro diretto delle ore 20:45 significherebbe lasciarsi alle spalle una rivale diretta e mettere un piede nella prossima edizione della Champions League.

Per una gara così decisiva e attesa servirà il miglior Milan della stagione, memore anche dell’1-3 subito all’andata come prima sconfitta stagionale. Stefano Pioli valuterà fino all’ultimo le scelte di formazione, anche se dopo la rifinitura odierna dovrebbe aver preso le sue decisioni.

Secondo Sky Sport per la prima volta dopo tanti mesi Pioli avrà la squadra praticamente al completo. Tante frecce al proprio arco, ma anche la possibilità di sfruttare un effetto sorpresa. Questo almeno il resoconto del cronista Peppe Di Stefano, inviato a Milanello.

Il Milan anti-Juve: scelti Tomori e Brahim Diaz

Formazione dunque in fase di definizione, ma l’emittente satellitare ha fatto intendere come Pioli stia pensando seriamente di lanciare dal 1′ minuto Brahim Diaz. Lo spagnolo è la sorpresa per l’attacco rossonero, anche se già si vociferava un suo impiego.

Diaz manderebbe in panchina due suoi compagni di reparto come Rafael Leao ed Ante Rebic. Inizialmente si pensava che almeno uno tra il portoghese ed il croato dovesse partire titolare contro la Juve, invece Pioli dovrebbe propendere per una terza scelta.

In difesa invece il ballottaggio tra capitan Romagnoli e Fikayo Tomori dovrebbe vedere vincente il giovane inglese. La velocità dell’ex Chelsea potrebbe essere più utile dell’esperienza dell’ex romanista. Il quale nel match d’andata è stato letteralmente messo k.o. dagli spunti di Chiesa e Morata.

Per il resto formazione praticamente fatta e nessun altro dubbio. Il Milan sarà ovviamente guidato da Zlatan Ibrahimovic, il quale nella propria carriera non ha ancora segnato un gol ufficiale nello stadio di proprietà della Juventus.

La probabile formazione MILAN: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, B. Diaz; Ibrahimovic.