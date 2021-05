Cutrone male anche al Valencia: non convocato dal nuovo allenatore

Deludente l’esperienza di Patrick Cutrone al Valencia. L’attaccante ex Milan non è stato convocato neanche dal nuovo tecnico della squadra spagnola

Che amarezza per Patrick Cutrone! L’attaccante, dopo l’addio al Milan, ha vissuto un periodo assolutamente deludente. Eppure, con la squadra rossonera aveva fatto vedere grandi cose. Non a caso era stato ceduto al Wolverhampton per ben 18 milioni di euro a soli 19 anni.

Dal suo addio ai colori rossoneri, però, non ha trovato la fortuna sperata, e al contrario ha visto scemare il suo prestigio. Il seguente prestito alla Fiorentina non ha di certo risolto la sua situazione, anzi. Anche nella Viola Patrick non ha trovato il giusto spazio, e dopo essere tornato al Wolverhampton il Valencia pareva essere la piazza da cui ripartire.

Ma…nulla da fare! Il prestito al club spagnolo si è rivelato forse più deludente rispetto al primo. Cutrone ha giocato soltanto 103 minuti in 7 presenze, dal suo trasferimento a gennaio. E la cosa peggiore è che, adesso, l’ex Milan non viene convocato da ben due gare.

Leggi anche:

Lunedì scorso, il tecnico Javi Gracia è stato esonerato dal Valencia dopo la sconfitta per 3-2 contro il Barcellona. In quello stesso match Cutrone non era stato convocato. Ma la cosa più assurda è che anche Voro, il nuovo tecnico subentrato a Gracia, ha lasciato Patrick fuori dai convocati in vista del prossimo match contro il Valladolid, che si giocherà oggi alle 16.15.

Il Valencia non sta disputando una bella stagione, e la sua posizione in classifica parla chiaro. Si trova a sei punti dalla zona retrocessione, e la gara di oggi sarà assolutamente decisiva, in quanto anche il Valladolid scappa dallo scivolone nella serie b spagnola. Voro ha spiegato di aver lasciato fuori Cutrone per scelta tecnica, ma è chiaro che l’ex Milan è vicino al ritorno in Inghilterra. Da lì, chissà poi quale strada prenderà! Patrick merita più spazio, e al Milan lo ha ben dimostrato!