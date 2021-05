Calciomercato Milan, 20 milioni per un super talento | Arriva dall’Argentina!

Secondo le voci che filtrano dalla Spagna il Milan sta seguendo un giovane talento argentino, esterno d’attacco. È considerato un astro nascente del calcio mondiale

Il Milan continua a monitorare diversi profili in vista della prossima stagione. C’è da migliorare il tasso tecnico della squadra, e come è ormai risaputo il club vuole farlo mantenendo una linea economica non troppo dispendiosa.

Sino ad oggi, tale scelta sembra aver ripagato le spese del club, che ha puntato a dei giocatori poco conosciuti ma con buoni margini di crescita. Theo Hernandez è forse l’emblema di tale politica attuata.

Il Milan ha bisogno di rinforzarsi soprattutto in attacco, reparto dal quale sono in uscita alcuni giocatori in vista dell’estate. Samuel Castillejo è il primo indiziato a lasciare i colori rossoneri, e inoltre sono da discutere le situazioni di Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile addio di Rafael Leao, un sacrificato di lusso per far cassa e plusvalenza.

Con tali situazioni in stallo, il club rossonero sta ricercando nuovi talenti offensivi da far emergere nel panorama italiano, ed europeo se mai dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League.

Secondo quanto filtra dalla Spagna il Milan sta monitorando un esterno d’attacco argentino di soli 18 anni. Capiamo di chi si tratta.

Alan Velasco, ruolo e caratteristiche

Il noto portale spagnolo todofichajes.com ha lanciato una particolare indiscrezione: il Milan sta seguendo Alan Velasco, classe 2002 che gioca nell’Independiente, club argentino.

Il giovanissimo è principalmente un’ala d’attacco sinistra, che sa destreggiarsi bene anche a destra e nel ruolo di prima punta. In questa stagione ha conquistato la stima del club e di tutti i tifosi dell’Independiente. Non a caso è definito un astro nascente del calcio mondiale che come altri molti sudamericani potrebbe esplodere in Europa.

D’origini argentine non ha una fisicità prorompente: alto 1,67 cm e destro di piede. Ciò che più stupisce è la sua eccellente tecnica. Secondo la medesima fonte, il club di Avellaneda tiene molto al suo gioiello d’attacco, per questo potrebbe lasciarlo partire per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.

È un talento puro come affermato da molte fonti. A soli 18 anni veste già la maglia numero 10 del club, proprio come il connazionale Aguero, arrivato anche lui in Europa dall’Independiente. Velasco ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20. Questa si è conclusa a gennaio 2021 e lui ha segnato 6 goal e fornito 3 assist (nel giro di due mesi o poco più).

Insomma, il talento e la fantasia non gli mancano, chissà che il Milan non riesca a portare Alan Velasco presto nel Vecchio Continente.