Serie A Femminile, Milan-Fiorentina 1-3 | Champions a rischio

Si ferma in casa il Milan di Ganz. Le rossonere sono state battute dalla Fiorentina per 3-1. Adesso è a rischio il posto Champions

Non una bella giornata per le ragazze rossonere. Nella terzultima partita di campionato il Milan è caduto in casa contro la Fiorentina di Cincotta. Una sconfitta che complica i piani delle ragazze di Ganz, dato che adesso il Sassuolo è a soli 3 punti. Il Milan è passato in svantaggio già all’8’ minuto. Ci ha pensato l’ex, Sabatino ha timbrare l’1-0 per la Viola.

Leggi anche:

Un match che si è notevolmente complicato con l’espulsione di Korenciova al 14’ minuto. Milan in 10 quindi per tutto il resto della gara. Il raddoppio della Fiorentina è poi arrivato i al 49’ con Baldi. Le rossonere sembravano essersi risvegliate, e il segnale è stato il gol su rigore della Giacinti al 62’. Ma l’inferiorità numerica l’ha fatta da padrone, e la Viola ha chiuso il match all’81’ con Vigilucci. È terminata quindi 1-3 al Vismara.

Il Milan attualmente conta 49 punti in classifica e occupa il secondo posto. Come ben sappiamo, nella Serie A Femminile sono soltanto la prima e la seconda classificata a qualificarsi per la Champions League. Di conseguenza le rossonere devono stare molto attente nel prossimo match, il penultimo del campionato, dove incontreranno in trasferta proprio il Sassuolo. Una gara che potrà confermare o ribaltare i piani delle rossonere. La sconfitta potrebbe costare caro, la Champions League, alla squadra di Ganz.