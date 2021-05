Sky – Milan, il discorso di Pioli prima dell’allenamento

Da Sky Sport ci arrivano novità in merito all’allenamento odierno dei rossoneri. Stefano Pioli ha fatto un discorso motivazionale prima di iniziare il lavoro

Oggi è sicuramente una bella giornata per tutto l’ambiente rossonero. La magica vittoria di ieri sera all’Allianz Stadium ha regalato gioia ai tanti tifosi e a tutto il club. Un sospiro di sollievo, finalmente! Dopo un periodo non troppo brillante il Milan torna a guardare con fiducia alla prossima stagione. Adesso, con il secondo posto riconquistato, la qualificazione alla prossima Champions League appare un obiettivo più vicino.

Ma attenzione, non ci si può adagiare sugli allori. C’è da prendere quanto di buono fatto nel match di ieri sera contro la Juventus, e trasformarlo in una continuità prestazionale nelle ultime tre gare di campionato. Infatti, già dopodomani il Milan sarà impegnato in un’ostica trasferta contro il Torino. Non c’è tempo per rilassarsi. I granata sono agguerriti, a caccia di punti per scongiurare definitivamente la retrocessione.

Per questo, nella giornata di oggi, Stefano Pioli ha voluto fare un discorso ben preciso ai suoi ragazzi prima di iniziare l’allenamento a Milanello. A riportare la notizia è Sky Sport, che ha raccontato che il tecnico rossonero ha radunato il suo gruppo ricordandogli che ancora non è stato raggiunto alcun obiettivo. Pioli ha voluto motivare i suoi in vista dei prossimi impegni, soprattuto di quello di mercoledì sera contro il Torino. Un risultato negativo significherà che la vittoria contro la Juventus è servita a ben poco.