Buffon: “Addio Juventus. Ora ho due possibilità”

Si chiude per la seconda volta l’avventura di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus. Il portiere potrebbe continuare a giocare

Non ci sarà la Juventus nel futuro di Gianluigi Buffon. Il portiere italiano ha deciso di dire basta con i bianconeri ma la sua avventura con il mondo del calcio giocato non dovrebbe essere finita:

Il mio futuro è molto chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve – annuncia Buffon ai microfoni di ai microfoni di BeinSports – Ora, o smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione.

Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”.

Il futuro della Juventus

In questi anni, Buffon ha ricoperto il ruolo di vice Szczesny. E’ molto probabile che adesso alle spalle del portiere polacco venga scelto Perin. Difficile pensare che la Juventus possa prendere Gianluigi Donnarumma, tenendo anche l’ex Roma. A maggior ragione se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, un po’ più lontana dopo il ko pesante contro il Milan