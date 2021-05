Pirlo crede ancora nella Champions: “A Istanbul vincevo 3-0…”

Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia di Sassuolo-Juventus, Andrea Pirlo ricorda la finale di Champions League, persa, contro il Liverpool, dopo il 3-0

Andrea Pirlo dopo il pesantissimo ko contro il Milan, è chiamato a rialzare la testa con il Sassuolo per cercare di centrare la qualificazione in Champions League.

E’ evidente che la squadra di Stefano Pioli, vincendo 3-0 a Torino, ha fatto un grande passo in avanti. I punti di vantaggio sui bianconeri sono tre ma in caso le due squadre arrivassero appaiate, a qualificarsi sarebbe il Milan, per via della migliore differenza reti negli scontri diretti.

Leggi anche:

Pirlo ricorda Istanbul

La squadra di Pirlo è adesso al quinto posto, ad un punto dal Napoli quarto, e a tre da Milan e Atalanta. Il tecnico, confermato sulla panchina della Juventus, almeno fino al termine della stagione, non molla e crede ancora nella qualificazione in Champions: “Ne ho viste di tutti i colori, io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco e abbiamo tre partite.

Il calcio insegna che tutto può succedere. Quindi serve grande positività”. Il riferimento al Milan non ha certo fatto piacere ai tifosi rossoneri.

Non sono del tutto sicuro che parlare di vecchie finali di Champions perse sia il modo migliore per farsi benvolere dal popolo juventino #Pirlo pic.twitter.com/3riaFfJic3 — Giuseppe Pastore (@gippu1) May 11, 2021