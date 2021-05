Thiago Silva: “Milan in Champions? Lo sognavo dal mio addio”

L’ex difensore del Milan è rimasto molto legato ai colori rossoneri e ha ammesso di auspicarsi un ritorno in Champions del vecchio club.

Giocherà presto la sua seconda finale di Champions League consecutiva, da protagonista assoluto. Il brasiliano Thiago Silva continua ad essere uno dei difensori più forti e determinanti del calcio internazionale, anche con la maglia del Chelsea.

Thiago, nonostante da anni non indossi più la maglia del Milan, è rimasto molto legato ai colori rossoneri. La sua esplosione come calciatore di alto livello si deve infatti al periodo italiano. Dal 2009 al 2012 ha avuto modo di esprimersi al meglio e giocare al fianco di grandi elementi, come Nesta o Ibrahimovic.

Intervistato da Sky Sport, il brasiliano ha parlato proprio dell’andamento dei rossoneri e della possibilità di trovarseli contro nella prossima edizione di Champions: “Sogno di ritrovare il Milan in Europa, penso a questo momento fin da quando ho lasciato il club per andare in Francia. Ogni anno pensavo potessero qualificarsi, ma adesso credo siano molto vicini a farlo”.

Thiago Silva non ha nascosto il suo affetto per i colori rossoneri: “Sono un tifoso del Milan. Mi auguro di poter ritornare a San Siro per sfidarlo, così da rivivere certe emozioni che porto dentro. E’ un ambiente ed uno stadio molto particolare per me”.

Su Juventus-Milan di domenica scorsa: “Ho visto la partita, mi spiace un po’ per i brasiliani della Juve e anche per Buffon con cui ho giocato al PSG. Ma sono contento per il Milan, hanno meritato la vittoria. Così come quest’anno si meritano la qualificazione in Champions per la stagione che stanno facendo”.