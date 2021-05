Sky – Verso Torino-Milan: Pioli ha provato due formazioni

Le due formazioni provate da Pioli durante la rifinitura di oggi in vista di Torino-Milan. Da Calhanoglu a Brahim Diaz, le ultime news

La splendida vittoria contro la Juve è ormai alle spalle, il Milan è concentrato solo sulla prossima partita: il Torino. La partita, valida per la 36^ giornata di Serie A, si giocherà domani nel turno infrasettimanale. Per i rossoneri è di fondamentale importanza vincere: in questo modo, domenica a San Siro contro il Cagliari (che domani potrebbe salvarsi), i rossoneri hanno il primo match point. Ma per arrivare a quel punto, domani all’Olimpico non c’è altro risultato se non la vittoria.

Leggi anche:

Torino-Milan, chance per Leao?

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa stamattina e ha dato informazioni sulle condizioni di Ibrahimovic: è una lieve distorsione al ginocchio, quindi salterà sicuramente Torino e Cagliari. C’è di più: secondo Manuele Baiocchini, la stagione dello svedese è finita. Vedremo. Intanto però l’allenatore ha provato due formazioni diverse nella rifinitura di oggi in vista di questa importante sfida.

La prima formazione è praticamente la stessa che ha battuto la Juve domenica scorsa, senza ovviamente Ibrahimovic e Saelemaekers (che salterà la partita poiché squalificato). Al loro posto Rebic e Castillejo. In questo schieramento quindi è confermato Brahim Diaz al fianco della punta e Calhanoglu esterno a sinistra. Nell’altra formazione, invece, c’è Rafael Leao: il portoghese è stato provato da esterno sinistro con Calhanoglu al centro, quindi con Brahim Diaz fuori.