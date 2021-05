Classifica Serie A aggiornata: Milan ad una vittoria dalla Champions | Foto

Come cambia la classifica di Serie A dopo i match delle 20.45, validi per la 36° giornata. Il Milan sbanca l’Olimpico di Torino e si mantiene al secondo posto

Un turno infrasettimanale molto cruciale quello appena trascorso. Il Milan ha fatto la storia allo Stadio Olimpico vincendo per 7-0 contro il Torino di Nicola. Una partita magica, con i rossoneri protagonisti di un gioco strepitoso. Decisive la doppietta di Theo Hernandez e la tripletta di Ante Rebic, oltre ai due gol di Brahim Diaz e Frank Kessie.

Il Milan con lo strameritato successo in trasferta consolida il secondo posto in classifica a pari punti dell’Atalanta (75). Anche i bergamaschi si sono imposti contro il Benevento per 2-0, grazie ai gol di Muriel e Pasalic.

Chi ha vinto stasera, in ottica Champions League, è stata anche la Juventus di Pirlo. Nella complicata trasferta contro il Sassuolo, i bianconeri hanno raggiunto il successo per 3-1 e rimangono quindi a 3 punti dal Milan e a 1 punto dal Napoli (quarto) occupando il quinto posto.

Per i rossoneri quella contro il Cagliari sarà una gara decisiva. Se arriverà la vittoria, la squadra di Pioli sarà aritmeticamente qualificata alla prossima Champions.

Ecco come cambia la classifica dopo i match da poco conclusisi: