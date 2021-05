Donnarumma a Raiola: “Voglio solo il Milan”, la rivelazione del giornalista

Donnarumma continua a far sapere di voler rimanere al Milan. Al giornalista Giulio Mola risulta anche che il rinnovo di contratto sia fatto.

La Serie A 2020/2021 volge verso il termine, mancano solamente tre giornate al termine delle quali conosceremo anche il futuro di Gianluigi Donnarumma. C’è un importante rinnovo di contratto in ballo.

Paolo Maldini ha annunciato che le trattative sono congelate fino al termine del campionato, quindi fino all’ultima partita contro l’Atalanta nessuna distrazione. Ma dopo il Milan dovrà provare a trovare un accordo che eviti di far perdere a parametro zero al club un portiere di grande valore come Gigio.

Donnarumma vuole rinnovare con il Milan: le ultime news

Il giornalista sportivo Giulio Mola tramite il suo profilo Twitter rivela che Donnarumma avrebbe confidato quanto segue: “Io sono milanista, voglio solo la maglia rossonera“.

Stando alle sue informazioni, il rinnovo è già fatto. In questi mesi Mino Raiola avrebbe fatto “cinema” per mettere in difficoltà Gigio e il Milan, ma alla fine il portiere rimarrà in rossonero. Vedremo se effettivamente andrà così.

Tutte le volte che Maldini è stato interpellato sull’argomento non sembrava uno che aveva l’accordo in mano per la firma di Donnarumma. Anzi, più volte cha detto che le cose “vanno fatte in due”, facendo intendere che dall’altra parte ci fosse qualche problema a rinnovare il contratto.

Bisognerà attendere fine campionato per capire come finirà questa telenovela, la seconda che riguarda un rinnovo contrattuale di Donnarumma dopo quella del 2017. Allora finì con un prolungamento triennale (il contratto scadeva nel 2018) da ben 6 milioni di euro netti annui. Adesso il Milan ha messo sul tavolo 8 milioni, bonus compresi, e vedremo che tipo di durata avrà l’eventuale accordo. Curiosità di sapere anche se vi sarà una clausola di risoluzione oppure no.