AS – Milan, pronta la mossa per trattenere Brahim Diaz

Secondo le notizie che filtrano dalla Spagna, il Milan vuole mantenere tra le sue fila il giovane Brahim Diaz. Lo spagnolo ha ampi margini di crescita

Impeccabile e assolutamente preziosa la prestazione di Brahim Diaz all’Allianz Stadium domenica sera. Il giovane trequartista è stato indubbiamente l’uomo chiave della partita. È stato suo il primo gol che ha aperto al vantaggio rossonero, e sempre grazie ad una sua giocata personale il Milan ha avuto a disposizione un rigore, poi sprecato da Franck Kessie.

Ma oltre a questi due episodi cruciali, Brahim si è battuto per tutta la gara contro la Juventus da vero fuori classe. Adesso rimane da sciogliere il nodo attorno al suo futuro. È arrivato in prestito secco dal Real Madrid, nonostante il Milan avesse provato a strappare un’opzione d’acquisto al club blancos. Ma è ovvio che anche in quel di Madrid sono consapevoli dei margini di crescita di questo giocatore, e per questo hanno scelto di aspettare.

Brahim Diaz, a soli 21 anni e con pochissima esperienza alle spalle, è arrivato al Milan in punta di piedi. Mai stato un titolatissimo, ha sempre fatto del suo meglio quando chiamato in causa, e la gara allo Stadium ne è la prova eclatante. In 1687 minuti giocati con la maglia rossonera, l’andaluso ha messo a segno sei gol e fornito tre assist.

Il Milan crede in lui e vorrebbe trattenerlo con sè. Dalla Spagna sono sicuri di questo.

Leggi anche:

AS – Il Milan tenterà di trattenere Brahim Diaz per un altro anno

Secondo quanto scritto da Mirko Calemme per AS, il Milan non vuole privarsi di Brahim Diaz nella prossima stagione. Sarà difficile strapparlo al Real Madrid, ma a giugno si riapriranno i contatti tra le parti per decidere il futuro del trequartista spagnolo.

Il club rossonero, secondo la medesima fonte, tenterà di rinnovare il suo prestito per un altro anno, e chissà provare ad inserire un diritto d’acquisto. A Madrid aspettano la totale esplosione della qualità di Brahim per richiamarlo tra i blancos.

Lo stesso giocatore si trova molto bene a Milano e nell’ambiente rossonero, e non gli dispiacerebbe affatto rimanere. Adesso tutto dipende dalle volontà del Real Madrid, se reclutare Brahim Diaz già in estate, o prolungare il suo prestito con il Milan.