Calciomercato Milan, Maignan obiettivo di una big di Serie A

Il Milan ha una trattativa in ballo per Mike Maignan. Molto dipenderà dalle sorti di Donnarumma! Ma una big di Serie A si è fatta avanti per il portiere francese

Ormai da parecchie settimane fa scalpore il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il portierone rossonero è in scadenza di contratto, e a giugno potrebbe svincolarsi dal club a parametro zero.

Questa pare l’ipotesi più remota, però, come sottolineato da molti, e anche dallo stesso Stefano Pioli, sul futuro di Donnarumma c’è incertezza. È chiaro che il portiere campano, con l’età e il prestigio di cui gode, vuole assolutamente giocare la Champions League il prossimo anno. Ed è probabile che la sua permanenza al Milan dipenda proprio da questo.

La squadra di Pioli, dopo la vittoria contro la Juventus, ha guadagnato quel margine di vantaggio che può essere utile a conquistarsi un posto in Champions, ma molto dipenderà dalle gare contro Torino e Cagliari. Se il Milan le vincerà entrambi allora potrà concludere il campionato tra le prime quattro e accedere alla Champions League. Ciò, molto probabilmente, significherà il rinnovo immediato di Gianluigi Donnarumma.

Ma come ben sappiamo, il Milan per tutelarsi da eventuali sorprese o fallimenti, ha avviato concretamente dei contatti con il portiere del Lille, Mike Maignan. Secondo diverse fonti ci sarebbe già l’accordo tra il club e il portiere francese: prezzo d’acquisto fissato sui 13-14 milioni e contratto quinquennale di 3 milioni a stagione.

Questo si trasferirebbe a Milano in caso dell’addio di Gigio Donnarumma. Ma secondo le notizie di oggi, un’altra big di Serie A è piombata su Mike Maignan e vorrebbe farne il proprio portiere titolare.

Leggi anche:

CorSport – Roma, Maignan il portiere per Mourinho

Secondo quanto riportato da corrieredellosport.it, la Roma è alla ricerca sfrenata di un valido portiere per la sua rosa. Pau Lopez, oltre l’infortunio da poco rimediato, non ha convinto affatto in questa stagione, e Mirante è in partenza dato il contratto in scadenza.

Alla Roma serve un profilo assolutamente valido, quel portiere di qualità che sembra esser mancato nelle ultime stagioni. Tiago Pinto avrebbe puntato l’obiettivo del Milan, Mike Maignan. A riportarlo è la medesima fonte, che spiega che oltre a Maignan, la Roma monitoria Juan Musso dell’Udinese.

Non sappiamo se sono già stati avviati dei contatti tra il club giallorosso e il Lille per Maignan. Ma il Corriere dello Sport afferma che la Roma lo sta seguendo. Il contratto in scadenza nel 2022 agevola l’interesse di Tiago Pinto. Mike Maignan ha un valore di mercato pari a 25 milioni di euro, ma quest’estate potrebbe essere ceduto per quasi la metà.