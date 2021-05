Milan, Brahim Diaz: “Pensiamo già al Cagliari. Felice per me e per tutti”

Le parole di Brahim Diaz ai microfoni di Milan Tv nel post-partita di Torino-Milan. Lo spagnolo è andato in gol anche in questa magica serata

Anche stasera Brahim Diaz è stato schierato titolare da Stefano Pioli e non ha deluso le aspettative. Non è un caso che sia andato di nuovo in gol. Il trequartista algerino ha segnato il 3-0 in favore dei rossoneri: una bella realizzazione scaturita dall’assist di Franck Kessie.

Brahim Diaz ha parlato della sua prestazione e di quella di tutta la squadra ai microfoni di Milan Tv subito dopo il match dell’Olimpico di Torino. Le sue parole:

Sulla gara contro il Torino: “Questo è risultato molto buono, abbiamo fatto una partita sensazionale e sono molto felice per tutta la squadra. Credo che sia doveroso giocare così fino alla fine. Sono molto contento per quello che stiamo facendo e ora stiamo già pensando al match Cagliari”.

Sulla determinazione che serve in questo finale di stagione: “Sono molto felice per quello che stiamo riuscendo a fare, ovviamente anche per quello che ho fatto io nelle ultime due partite. Adesso non dobbiamo mollare e dobbiamo provare a vincere la prossima partita tutti insieme. Sono molto contento per tutti”.