Milan, senza Ibrahimovic la media punti si abbassa

Contro il Torino Zlatan Ibrahimovic sarà assente per infortunio. Senza di lui il Milan soffre: parla chiaro la media punti del 2021

Stasera, il Milan è chiamato all’impresa. Se quella contro la Juventus è stata una vittoria decisiva, lo sarà ancor di più la gara contro il Torino in programma oggi. I granata rappresentano un gran bell’ostacolo. Non è un caso che il Milan non vince all’Olimpico da ben nove anni.

Eppure, i rossoneri hanno bisogno di trovare i 3 punti in trasferta contro il Torino, altrimenti la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe di nuovo essere a repentaglio. Non sarà semplice, come dicevamo, dato che anche la squadra di Nicola è alla disperata ricerca di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Ai giocatori rossoneri, ma anche al tecnico Stefano Pioli, aspetta una vera e propria prova di forza. È ormai risaputo che il Milan stasera sarà orfano del suo leader assoluto. Zlatan Ibrahimovic si è infortunato al ginocchio sinistro nella gara contro i bianconeri, e molto probabilmente la sua stagione è già terminata.

La distorsione al ginocchio non è grave, ma è probabile che ci vogliano almeno tre settimane per il pieno recupero. Quindi, oltre a quella di stasera contro il Torino, Zlatan dovrebbe saltare anche le due gare di campionato contro Cagliari e Atalanta.

Una vera tegola per Pioli e per l’intero gruppo squadra. Con i dati alla mano, possiamo affermare che con l’arrivo del 2021, il Milan ha sofferto tanto, forse troppo, senza Ibrahimovic in campo. La media punti parla chiaro.

Leggi anche:

Milan, senza Ibrahimovic la media punti è pessima

Nel 2021 Zlatan Ibrahimovic è stato costretto a diversi stop a causa di molteplici infortuni. Per carità, alla sua età è anche plausibile, ma ciò non ha per niente giovato alla squadra. I rossoneri hanno giocato senza il suo leader in alcuni momenti decisivi della seconda parte di stagione, e non senza difficoltà.

Difatti, nel 2021 il Milan ha vinto il 69% delle partite di Serie A con Ibra in campo, con una media di 2,2 punti a match. Senza l’attaccante svedese sul terreno di gioco, invece, i rossoneri hanno trovato la vittoria soltanto nel 38% dei casi, con una media di 1,3 punti a partita.

È un dato che certamente può far preoccupare, soprattutto in questo finalissimo di stagione. Ma, osservando l’atteggiamento dei rossoneri nella gara contro la Juventus, dopo l’uscita di Ibrahimovic, ci si può risollevare. In quell’occasione i rossoneri hanno dimostrato di non dipendere da nessuno, se non esclusivamente da sé stessi.

Quella di stasera sarà la 17° gara su 36 giocate alla quale Ibrahimovic non prenderà parte.