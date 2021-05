Probabili formazioni Torino-Milan: due cambi obbligati per Pioli

Le probabili formazioni di Torino-Milan, la partita in programma questa sera alle 20:45 e valida per la 36^ giornata di Serie A

Oggi è il giorno di Torino–Milan, un’altra partita decisiva per la corsa Champions. I rossoneri, reduci dalla splendida vittoria contro la Juve, ora non possono più sbagliare: un passo falso adesso potrebbe costare carissimo e buttar via quanto fatto finora. Stefano Pioli lo sa bene e per questo sta pensando alle soluzioni migliori per scardinare la difesa di Davide Nicola e portare a casa tre punti che sarebbero pesantissimi.

L’allenatore rossonero è stato decisivo in Juve–Milan con alcune mosse tattiche. L’impiego di Brahim Diaz nel ruolo di seconda punta dietro Ibrahimovic, con Calhanoglu invece largo a sinistra, ha dato i suoi frutti. L’idea adesso è quella di confermare lo spagnolo, ma è obbligato a cambiare la punta: Ibrahimovic è infortunato e quindi al suo posto ci sarà Ante Rebic. Il croato parte in netto vantaggio su Rafa Leao e Mario Mandzukic, che al momento non danno garanzie. Calhanoglu ancora sulla fascia sinistra: ieri nella rifinitura è stato provato anche Leao, ma il turco è in netto e inevitabile vantaggio. A destra un’altra assenza: Saelemaekers è infatti squalificato, gioca Castillejo.

In difesa e a centrocampo la formazione non cambia rispetto a domenica. Romagnoli ancora out, impossibile in questo momento tener fuori Kjaer e Tomori. Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, in mezzo al campo Kessie e un ottimo Bennacer. Stesso schieramento quindi ma con due cambi obbligati. Dall’altra parte il Toro scenderà in campo con il solto 3-5-2. L’ex Rodriguez sulla fascia destra, Belotti e Zaza in attacco, Buongiorno prende il posto dello squalifica Nkoulou in difesa.

Torino-Milan, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kajer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Catillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.