ML – Tonali assente in Torino-Milan per infortunio

Sandro Tonali è fuori dalla lista dei convocati per Torino-Milan. Il centrocampista si infortunato nella giornata di ieri. I dettagli

Altra tegola in casa Milan. Oltre a Saelemaekers fuori per squalifica, e ad Ibrahimovic infortunato, anche Sandro Tonali si aggiunge alla lista degli indisponibili. Stefano Pioli dovrà fare a meno del suo diamante grezzo di centrocampo perchè anche questo si è infortunato nella giornata di ieri.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, Sandro ha rimediato sfortunatamente un trauma contusivo al ginocchio sinistro nell’allenamento di ieri. Molto probabilmente rientrerà nella gara di domenica contro il Cagliari.

Tonali non sarebbe partito da titolare stasera, ma il suo apporto potrebbe esser stato utile a gara in corso, per dare fiato a uno tra Ismael Bennacer e Franck Kessie. Purtroppo, il problema fisico lo ha fermato. Ci saranno Meite e Krunic in panchina pronti ad aiutare la squadra in quella zona di campo.