Torino-Milan, i convocati di Pioli: fuori anche Tonali

È stata da poco diramata la lista dei convocati di Stefano Pioli in vista del match di stasera contro il Torino. Eccola di seguito

Ci siamo quasi. Mancano poche ore al fischio d’inizio di Torino-Milan. C’è molta attesa data la posta in gioco. Il Milan deve per forza di cose trovare la vittoria per continuare indisturbata la sua lotta alla Champions League.

Il Toro, dal suo canto, ha bisogno di punti per scongiurare definitivamente la retrocessione. Sarà una partita molto avvincente e combattuta. Per conoscere le formazioni ufficiali che i due allenatori schiereranno in campo bisognerà aspettare il tardo pomeriggio.

Nel frattempo, però, è stata comunicato dai canali ufficiali del Milan quella che è la lista dei convocati di Stefano Pioli in vista del match di stasera allo Stadio Olimpico di Torino.

Come previsto e preannunciato, mancano Zlatan Ibrahimovic infortunato al ginocchio sinistro, e Alexis Saelemaekers squalificato. Inaspettatamente, invece, non prenderà parte alla gara anche Sandro Tonali. Attendiamo aggiornamenti sulle sue condizioni.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.