Calciomercato Milan, pronto il primo colpo Champions | Maldini ha deciso

Il Milan ha le idee chiare sulle operazioni di mercato da fare e la qualificazione Champions sarebbe di aiuto. Un obiettivo è il riscatto di Tomori.

Il Milan è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Vincere domenica contro il Cagliari potrebbe bastare, se l’Atalanta non perde contro il Genoa, per festeggiare con una giornata di anticipo.

Per la società rossonera il ritorno in Champions comporterebbe molte conseguenze positive. I ricchi premi UEFA previsti dalla partecipazione alla competizione sono un vero toccasana per un bilancio da anni in pesante perdita. E i soldi che arriveranno nelle casse del club saranno utili anche in chiave calciomercato.

Tomori, riscatto in caso di qualificazione Champions

I soldi della Champions League possono permettere al Milan di avere un budget superiore per la campagna acquisti. Stando a quanto confermato dal Corriere dello Sport, una delle primissime mosse di Paolo Maldini sarà quella di riscattare il cartellino di Fikayo Tomori dal Chelsea. Servono 28 milioni di euro per fare tale operazione. Difficile uno sconto, il club rossonero dovrà pagare per intero il prezzo pattuito con i Blues.

Il difensore inglese si è integrato bene fin da subito a Milanello. Ha avuto un ottimo impatto, nonostante provenisse da un ambiente molto diverso. È stato molto bravo a capire e ad adattarsi ai meccanismi di Stefano Pioli e della squadra. Al netto di qualche errore, nel complesso il suo rendimento è stato certamente positivo in questa seconda metà di stagione in cui ha vestito la maglia rossonera.

Tomori è molto apprezzato dalla dirigenza del Milan, oltre che dall’allenatore e dai compagni. L’idea di Maldini è quella di confermarlo per il futuro. In lui intravede il potenziale per diventare un top player nel ruolo. Il classe 1997 è un centrale abbastanza completo e ha aggiunto alla difesa rossonera qualità come la velocità e l’esplosività fisica che prima mancavano.