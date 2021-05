Lucas Vazquez al Milan, nessuna possibilità al momento: le ultime

Lucas Vazquez lontano dal Milan. Oltre alle elevate richieste di ingaggio, c’è una trattativa di rinnovo col Real Madrid che può avere buon fine.

Da settimane si parla dell’interesse del Milan per Lucas Vazquez, uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021. Il club rossonero fiuta un possibile colpo a parametro zero.

Tuttavia, non si tratta affatto di un’operazione semplice. Non c’è solamente un problema di carattere economico, dato che l’ingaggio dell’esterno non è affatto basso. Va considerato che il Real Madrid vorrebbe tenerlo e che lo stesso giocatore ha come preferenza proprio la permanenza nella capitale spagnola.

Calciomercato Milan, sfuma Lucas Vazquez?

Il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, a Here We Go Podcast ha spiegato che al momento non ci sono chance di vedere Lucas Vazquez al Milan. Il calciatore sta parlando con il Real Madrid e c’è la possibilità che rimanga a giocare con la maglia della squadra blanca.

Per Paolo Maldini e Frederic Massara può sfumare una pista in vista del prossimo calciomercato estivo. La dirigenza rossonera sa che non è semplice arrivare a Vazquez, però dei sondaggi ci sono stati e adesso servirà capire l’esito della trattativa per il rinnovo di contratto con il Real Madrid. Se dovesse fallire, forse si potrebbero riaprire degli spiragli per il Milan.

Va detto che ieri sera Gianluca Di Marzio sul suo sito grandhotelcalciomercato.com ha rivelato che Vazquez vorrebbe un ingaggio da ben 7 milioni di euro netti, una cifra che il Milan mai gli corrisponderebbe. Difficile che il club rossonero si spinga a proporre più di 3,5-4 milioni a stagione per il 29enne esterno spagnolo; di fatto uno stipendio simile a quello che oggi gli versa il Real Madrid.