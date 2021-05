Di Marzio esalta Pioli: “Campionato super. Champions merito suo”

Gianluca Di Marzio – intervenuto negli studi di Sky Sport – ha esaltato Stefano Pioli. E’ lui il protagonista principale della grande stagione del Milan

Nel weekend si scende nuovamente in campo, per la penultima giornata di Serie A. Potrebbe essere il turno del ritorno in Champions League del Milan. Di tutte le combinazioni che porterebbero i rossoneri a qualificarsi, vi abbiamo parlato, ma sarà meglio vincere per spazzare via ogni dubbio.

La qualificazione alla competizione europea più importante è dunque lì, ad un passo. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, intervenuto in studio, ha parlato della stagione dei rossoneri, esaltando soprattutto Stefano Pioli: “E’ un giudizio stra-positivo, sarebbe stra-merita la qualificazione in Champions – ammette il giornalista esperto di calciomercato -, forse merita anche il secondo posto, visto il rendimento migliore in trasferta. Il Milan ha pagato l’assenza di Ibra, non sempre le alternative sono dello stesso livello ma i rossoneri hanno fatto un campionato super”.

L’equilibrio del mister

“E’ merito di Pioli, che ha dato sicurezza nei momenti difficili – prosegue Di Marzio -. In quelli belli, invece, ha mantenuto la squadra con i piedi per terra, se lo merita più di tutti proprio il mister. Non era scontata la qualificazione viste le avversarie, che potrebbero restare fuori”.