Calciomercato Milan – Colpo Icardi: indizio social sul suo futuro

Nelle ultime ore si è parlato del possibile addio di Icardi al PSG e dell’ipotesi di approdo al Milan. Ma sui social il giocatore smentisce i rumors.

La stagione 2020/2021 non è stata sicuramente entusiasmante per Mauro Icardi, che ha avuto problemi fisici e un rendimento sotto le aspettative.

I numeri non sono neppure pessimi, 12 gol e 6 assist in 26 partite, però le sue prestazioni non hanno pienamente convinto il Paris Saint-Germain. Da giorni si parla della possibilità che nel prossimo calciomercato estivo lasci Parigi e diverse indiscrezioni lo danno come possibile obiettivo di Milan e Juventus.

Icardi rimane al PSG?

Nelle ultime ore il quotidiano francese L’Equipe ha rivelato che Icardi avrebbe chiesto al PSG di essere ceduto a fine stagione. L’entourage dell’attaccante starebbe sondando il mercato alla ricerca di una squadra pronta a metterlo al centro del progetto, investendo su di lui. Tuttavia, l’operazione non si presenta affatto facile.

Il club parigino nel 2020 ha speso 50 milioni per comprare Icardi dall’Inter e nell’accordo erano previsti anche ulteriori 7-8 milioni di bonus. Un investimento importante. Ora non è facile trovare una società che decida di impegnarsi in maniera decisa sull’acquisto del centravanti argentino.

Il PSG è disposto a dialogare, però difficilmente concederà sconti sul prezzo o darà l’ok a una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per Milan, Juventus e altre squadre eventualmente interessate non sarà una trattativa agevole.

Inoltre, in queste ore si è aggiunto anche un indizio social che fa pensare che Icardi possa rimanere al Paris Saint-Germain. Infatti, il giocatore sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto in cui è raffigurato con la maglia della squadra e come come commento ha messo due cuori con i colori del PSG.

Questo post arriva in risposta ai rumors che sono circolati in merito al suo futuro. Icardi sembra smentire chi lo dà come intenzionato a lasciare la Francia. Ovviamente in sede di calciomercato può succedere sempre di tutto, però l’ex Inter intanto fa intendere la sua posizione.