Calciomercato Milan – Depay lascia il Lione | Accordo trovato

Il futuro di Memphis Depay sembra ormai deciso. Nonostante le voci passate sul Milan e altri club, l’olandese andrà a giocare a Barcellona.

Tra i giocatori più interessanti che sono in scadenza di contratto c’è sicuramente Memphis Depay. Nonostante il Lione abbia provato a offrigli un rinnovo, lui ha deciso di cambiare squadra.

Il 27enne attaccante olandese farebbe comodo a più squadre. Il suo valore è indiscutibile e la possibilità di prenderlo a parametro zero è stata valutata da molti club europei. Ma alla fine sembra che a spuntarla sarà il Barcellona.

Depay e Aguero verso il Barcellona

Come confermato dal quotidiano francese L’Equipe, nell’estate 2021 avverrà il trasferimento che non si è concretizzato nel 2020. Depay e il Barcellona avevano l’accordo sul contratto, però i problemi economici del club catalano rendevano complicato pagare il prezzo fissato dal Lione per la cessione immediata del giocatore. Tutto è stato rinviato. Nonostante altre società abbiano provato a inserirsi, l’ex Manchester United ha comunque mantenuto la parola data a Ronald Koeman e al Barça.

Rimangono pochi dettagli contrattuali da definire, ma ormai è fatta per il passaggio di Depay in maglia blaugrana. Un colpo molto importante per il Barcellona, che sempre a parametro zero sta cercando di ingaggiare anche Sergio Aguero.

L’attaccante argentino lascerà il Manchester City alla scadenza del contratto e quindi il suo cartellino può essere rilevato “gratis” dal Barça. La trattativa è in corso e ci sono possibilità che anche El Kun si trasferisca in Catalogna.

In attesa di capire se Lionel Messi rinnoverà o meno il suo contratto, la società blaugrana vuole chiudere per questi due colpi in attacco. Nel giro di breve tempo potrebbero arrivare gli annunci.