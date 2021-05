Juve-Inter, “Partita scandalosa” | Commento durissimo del nerazzurro!

Diretto e pungente il post Instagram di Marcelo Brozovic per commentare la gara di ieri sera contro la Juventus. L’arbitraggio ha sollevato parecchi dubbi

Sicuramente, la gara di ieri sera tra Juventus ed Inter è stata una di quelle più discusse dell’intera stagione. Tanti gli episodi arbitrali dubbi. Durante la gara sono stati concessi ben 3 rigori, ed inoltre è stato espulso un calciatore per parte.

Tra le fila dell’Inter è stato Marcelo Brozovic quello ad aver ricevuto il cartellino rosso da Calvarese, durante il secondo tempo. Ma l’episodio che più ha fatto infervorare i giocatori dell’Inter, e ha acceso le polemiche anche fuori dal campo, è stato il rigore concesso ai bianconeri all’88’. Il fischietto di Teramo ha sanzionato il presunto fallo di Perisic a Cuadrado nei minuti finali del match, concedendo appunto la massima punizione alla Juventus.

Lo stesso terzino colombiano ha calciato dal dischetto, mettendo a segno il decisivo 3-2 che ha lasciato alla Juventus la speranza di credere ancora alla Champions League. Eppure su quel fallo in area nerazzurra sono sorti davvero parecchi dubbi. Per la maggior parte della critica sportiva quello non era affatto un fallo da rigore, e forse non era neppure fallo.

Una partita falsata a giudizio di molti, con un risultato che non è andato giù a tutto l’ambiente nerazzurro.

Da pochi minuti, Marcelo Brozovic ha pubblicato un post su Instagram dove esprime tutta la sua contrarierà rispetto alla gara contro la Juventus di ieri sera, un chiaro attacco all’arbitraggio di Calvarese. Il post, che allega due sue foto del match, riporta la dicitura: “Sempre forza Inter!!!!! Partita scandalosa!”, e l’emoticon di un pagliaccio che segue.