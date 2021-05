Milan-Cagliari, diretta tv e streaming: dove vederla oggi 16 maggio

Milan-Cagliari chiude il programma della 37.a giornata. A San Siro sfida decisiva per Champions e salvezza

Una vittoria per chiudere la corsa Champions e mettersi al riparo da qualsiasi sorpresa. Questo l’obiettivo del Milan che ospita il Cagliari nell’ultima sfida stagionale a San Siro valida per la 37.a giornata di Serie A.

Con la Juventus ancora in corsa dopo il rocambolesco 3-2 in extremis all’Inter con il contestato rigore di Cuadrado e l’Atalanta già qualificata, il Milan, paradossalmente è ancora più padrone del suo destino. Scongiurata l’ipotesi di un arrivo a pari punti tra tre squadre, i rossoneri devono vincere per ottenere l’agognato pass per la massima competizione europea per club, dalla quale sono assenti dall’edizione 2013-14. Di contro c’è un Cagliari reduce da cinque risultati positivi e a un passo dalla salvezza con l’opportunità ulteriore di chiudere la contesa contro il Genoa nell’ultimo turno casalingo di campionato.

Milan con un’unica novità di formazione rispetto allo 0-7 di Torino ovvero il rientro di Saelemaekers, assente per squalifica mercoledì, per Castillejo. I restanti dieci tutti confermati con Tomori ancora preferito a Romagnoli al centro della difesa con Kjaer. Rebic prima punta al posto dell’infortunato Ibrahimovic. Diaz al centro con Calhanoglu spostato sulla fascia. Nel Cagliari, Semplici si affida a Pavoletti e Joao Pedro in avanti affiancati da Nainggolan. Godin guida la difesa. L’unico dubbio il ballottaggio tra Deiola e Duncan.

Milan-Cagliari diretta tv e streaming

Come tutti i posticipi serali della domenica, Milan-Cagliari è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà il match su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Telecronaca affidata a Massimo Compagnoni con Massimo Ambrosini al commento tecnico. Al termine consueto approfondimento in studio con interviste e highlights a Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

Gli abbonati a Sky Sport hanno l’opportunità di vedere Milan-Cagliari in streaming su Sky Go se l’opzione è presente nel proprio abbonamento. Per accedere alla visione di Milan-Cagliari sull’applicazione disponibile per pc e dispositivi mobili basta selezionare i canali citati dal menù canali in diretta oppure la finestra dedicata all’evento presente in home page a ridosso dell’inizio. La diretta streaming di Milan-Cagliari è disponibile anche su NowTV, la piattaforma di Sky che consente anche la possibilità, per gli utenti registrati, di acquistare un singolo evento in pay per view tramite il relativo ticket.