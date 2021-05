Calciomercato, le date della sessione estiva e invernale

Il Consiglio Federale si è riunito oggi e ha deciso le date di inizio e di fine delle sessioni di calciomercato della prossima stagione

Manca ormai pochissimo alla fine della stagione 2020/2021. Il prossimo weekend si giocherà l’ultima giornata di campionato, e dopo di che prenderà il via la fatidica e attesissima sessione del calciomercato estivo.

Il Consiglio Federale si è riunito nella giornata di oggi per decidere quali saranno le date della finestra estiva ed invernale dei trasferimenti. Ebbene, per quanto riguarda il calciomercato estivo è stato approvato e ufficializzato che questo avrà inizio giovedì 1 luglio; la sua conclusione è stata fissata per martedì 31 agosto.

Leggi anche:

Si ritorna quindi alla tradizionale finestra estiva delle compravendite. Ricordiamo che soltanto lo scorso anno questa ha subito delle modifiche temporali dettate dall’emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda la sessione invernale dei trasferimenti, questa avrà inizio lunedì 3 gennaio 2022 e si concluderà il 31 dello stesso mese.

Il Consiglio Federale ha inoltre stabilito che dall’indomani dell’ultima giornata di campionato di Serie A (24 maggio), i calciatori e i dirigenti dei club potranno stringere accordi con altre società. Questi verranno, poi, depositati in lega dall’ultima settimana di maggio sino a fine giugno sotto forma di pre-contratti e avranno effettiva validità.