Calciomercato Milan, un sacrificio per Vlahovic | In arrivo 25 milioni!

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan potrebbe cedere un suo pezzo pregiato per arrivare a Dusan Vlahovic. La notizia

Il Milan ha il bisogno di una prima punta forte, giovane e con un gran fiuto del gol. È ormai risaputo che la condizione fisica altalenante di Zlatan Ibrahimovic non da molte garanzie. Nonostante lo svedese abbia prolungato il suo contratto in rossonero per un altro anno, la squadra ha l’estrema necessità di tutelarsi e quindi puntare su un attaccante di razza, che come Zlatan, sia in grado di far reparto in solitaria.

Il nome più apprezzato pare essere quello di Dusan Vlahovic. L’accostamento del bomber serbo ai colori rossoneri è sempre più attuale. Il suo profilo piace moltissimo al club rossonero, che vedrebbe in lui il perfetto erede di Zlatan Ibrahimovic. Dusan sta facendo letteralmente girare la testa ai tifosi della Fiorentina, con i tanti gol che ha messo a segno in questa seconda parte di stagione. Forte fisicamente e dotato di gran tecnica Vlahovic è sulla bocca di tutti, e dopo le sue recenti prestazioni sono tanti i club che vorrebbero strapparlo alla Viola di Rocco Commisso.

Leggi anche:

Leao può andar via

Il Milan dovrà quindi far i conti con una concorrenza spietata, ma non soltanto. Difatti, il suo valore di mercato è schizzato alle stelle. La Fiorentina lo valuta circa 50-60 milioni di euro, una somma che il club rossonero difficilmente potrà permettersi, soprattutto se dovesse svanire il sogno Champions.

Ecco che, allora, la mossa giusta per arrivare all’attaccante serbo potrebbe essere quella di cedere uno dei giocatori rossoneri più preziosi e prestigiosi; far cassa e reinvestire nella prima punta dei sogni. Tale ipotesi trova conferma in una indiscrezione di mercato lanciata quest’oggi.

Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, il Milan potrebbe esser diposto a cedere uno dei suoi migliori talenti di prospettiva. Si tratta di Rafael Leao, il gioiello portoghese che sta faticando pareccchio a conquistare la stima di tifosi e società.

L’attaccante rossonero è reduce da una stagione alquanto altalenante. Non ha mai trovato la continuità adeguata, e sono stati pochi i suoi lampi di genio calcistico. Il Milan non ha mai messo in conto una sua possibile cessione, anche se club come Everton e Wolverhampton si sono mostrati interessati.

Adesso, con il forte bisogno di acquisire un centravanti all’altezza, la possibilità di cedere Leao può farsi più concreta. Il Milan potrebbe lasciar partire il portoghese per un somma non inferiore ai 25 milioni di euro. Un sacrificato di classe per arrivare all’obiettivo Dusan Vlahovic!