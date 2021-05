Calciomercato Milan, colpo Maignan: il Lille ha il sostituto

Il nome di Mike Maignan potrebbe presto tornare di moda. Il futuro di Donnarumma non è ancora certo e il Lille si sta cautelando: l’ultima idea porta a Ugurcan Cakir

La Champions League torna ad essere in bilico, dopo il passo falso contro il Cagliari. Il Milan si è complicato la vita non riuscendo a vincere con i sardi: resta tutto da scrivere così il futuro di Gianluigi Donnarumma. Come più volte detto, il portiere italiano ha voglia di giocare la competizione europea più importante e il Milan potrebbe non garantirgliela.

I conti si faranno al termine della stagione ma ora servirà vincere contro l’Atalanta, un’impresa non certo facile. Il club rossonero conserva il piano B per la porta, qualora Donnarumma non dovesse firmare il prolungamento del contratto. Il Diavolo – come raccontato nei giorni scorsi – ha raggiunto un’accordo con il Lille, per circa 12-15 milioni di euro, per Mike Maignan.

Gli ottimi rapporti tra i club favoriscono chiaramente la trattativa, che potrebbe avere la sua accelerata se dovesse saltare definitivamente quella per il rinnovo di Donnarumma.

Cakir il sostituto

Nel frattempo il Lille sta sondando il mercato alla ricerca di un sostituto. L’ultima idea – si legge su TodoFichaje – porta il nome di Ugurcan Cakir. Il portiere turco è sul taccuino di Liverpool, Chelsea, Sheffield United e Newcastle ma il club francese potrebbe presto fare sul serio. La valutazione che ne fa il Trabzonspor è di circa 15 milioni.