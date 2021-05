Dalla Spagna: “Castillejo via dal Milan, prezzo fissato”

L’ala destra del Milan è pronta a cambiare destinazione nella prossima stagione. È forte il pressing del Siviglia, e il prezzo agevola l’affare

Samuel Castillejo è stato sicuramente molto utile alla causa rossonera. In questi suoi tre anni al Milan, lo spagnolo ha dimostrato forte attaccamento alla maglia e al club. Prima dell’arrivo di Alexis Saelemaekers, Samu era addirittura diventato un titolarissimo della squadra nella fascia destra.

Sicuramente il belga si è imposto con fermezza tra le prime scelte di Stefano Pioli, ma Castillejo, quando chiamato in causa ha dato sempre tutto sul campo. Tifoso rossonero sin da bambino, vorrebbe però avere più minutaggio. Ciò sembra però essere una prerogativa non attuabile, dato che il Milan stesso cerca un rinforzo alla destra dell’attacco proprio per sostituire l’ex Villareal.

È una semplice questione di caratteristiche. Alla squadra di Pioli serve un giocatore più forte a livello fisico e più reattivo nella fase difensiva. Qualità che non sembrano eccellere in Castillejo. Probabilmente, il calciatore e il club sanno bene che presto le strade dovranno dividersi, e per Samu non mancano affatto le offerte. In Spagna, fa gola a diversi club, tra cui Siviglia e Atletico Madrid. Ma quella gestita dal DS Monchi pare essere la società più intenzionata ad investire su di lui.

Il Siviglia è in pressing su Castillejo: lo vuole Monchi

Come riportato dal noto sito spagnolo todofichajes.com, il Siviglia sta ricercando un rinforzo nella fascia destra d’attacco e Samu Castillejo sarebbe il prescelto. È il direttore sportivo del club, Monchi a volere l’ex Villareal tra le sue fila. Probabilmente a Siviglia, Castillejo potrebbe trovare più spazio.

L’affare sarebbe agevolato dal costo del cartellino del giocatore, che si sarebbe ulteriormente abbassato su una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Samuel Castillejo, secondo la medesima fonte, avrebbe detto sì al suo ritorno in Spagna, e il Siviglia è una destinazione abbastanza gradita.

Il Milan ha già fatto affari con il club andaluso, cedendo di fatto Suso dopo un anno di prestito. Samu Castillejo in questa stagione in rossonero ha avuto davvero poco spazio per mettersi in mostra, anche se le sue prestazioni non sono mai state del tutto insufficienti. 1 gol e 1 assist in questocampionato. Samu vuole incrementare i suoi numeri e il suo prestigio. Chissà se Siviglia sarà la sua prossima destinazione.