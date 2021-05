Brahim Diaz può restare al Milan | Il fattore decisivo

Tra non molto il futuro di Brahim Diaz verrà deciso. Il giocatore, il Real Madrid e il Milan parleranno a fine stagione. Più scenari possibili.

Nelle ultime due partite contro Juventus e Torino c’è stata ulteriore conferma del buon valore di Brahim Diaz. Il talento spagnolo in questa stagione ha fatto vedere di poterci stare al Milan.

Era stato accolto con un po’ di scetticismo da media e tifosi dopo il suo arrivo in prestito secco dal Real Madrid. In Spagna aveva avuto pochissimo spazio e c’erano dubbi sul rendimento che avrebbe potuto avere in rossonero. Invece, fin da subito ha fatto vedere di essere un elemento prezioso per Stefano Pioli. I numeri stagionali dicono: 7 gol e 4 assist in 37 presenze.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, quale futuro per Brahim Diaz

La stagione volge verso il termine e bisognerà vedere quale sarà il futuro di Brahim Diaz. Il prestito secco prevede un ritorno in Spagna senza possibilità che il Milan possa acquistare il cartellino, però possono esserci nuovi sviluppi.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, a fine stagione Brahim Diaz parlerà con il Real Madrid. Il club madrileno non aveva voluto inserire alcun diritto di riscatto nell’accordo con il Milan e bisognerà vedere se lo farà in un’eventuale nuova trattativa.

Il giocatore sogna di imporsi con la maglia blanca, quella ambita fin da quando era bambino, però il suo futuro dipenderà dal progetto tecnico del club. In quest’ottica diventa fondamentale capire chi sarà l’allenatore che sostituirà Zinedine Zidane e che piani avrà su Brahim Diaz.

Se nel progetto del Real Madrid dovesse avere ancora un ruolo marginale, sarà lo stesso calciatore a chiedere di rimanere al Milan per almeno un altro anno, magari prolungando l’attuale prestito. Questa sembra essere l’ipotesi più quotata al momento, anche se in Spagna non escludono completamente l’inserimento di un eventuale diritto di riscatto.

Le due dirigenze hanno buonissimi rapporti e nelle prossime settimane parleranno del futuro di Brahim Diaz. A Milanello sono tutti felici del rendimento del fantasista malagueño.