Lione, super Paquetà contro il Nimes: doppietta e assist | VIDEO

L’ex Milan, Lucas Paquetà è reduce da una eccellente prestazione contro il Nimes. Il brasiliano ha messo a segno una doppietta e servito un assist

Non ci sono dubbi che Lucas Paquetà, dopo il suo addio al Milan, abbia trovato la fortuna sperata. Se con la maglia rossonera aveva faticato a trovare continuità e qualità, in Francia il brasiliano ha sicuramente trovato il suo habitat migliore. Tanti i gol segnati, e preziose le sue prestazioni.

Leggi anche:

La partita disputata ieri tra Nimes e Lione ne è una evidente dimostrazione. Lucas ha messo a segno una bella doppietta e per di più ha servito l’assist del 4-1 al compagno Aouar. Il Lione, che era passato in svantaggio già al 5’ minuto del primo tempo, è riuscito a trovare il pareggio grazie al gol proprio dell’ex Milan Paquetà. Dall’1-1 la strada è stata tutta in discesa per la squadra guidata da Rudi Garcia. Dopo il 2-1 siglato da Depay, Lucas ha messo a segno un altro gol, molto più bello rispetto al primo: stop di petto all’interno dell’area avversaria, e gran destro indirizzato in porta.

Il match è terminato 2-5 in favore del Lione, ed oggi in Francia non si fa altro che parlare di lui: Paquetà è totalmente esploso con i Les Gones.

Di seguito il video della doppietta di Lucas in Nimes-Lione: