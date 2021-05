Filippo Galli al Parma: lavorerà con un altro ex Milan

L’ex dirigente della Primavera Milan Filippo Galli ripartirà da un club italiano. Accordo ormai raggiunto con il Parma in B.

Filippo Galli torna a svolgere il ruolo di dirigente. A tre anni dal suo addio ufficiale dal Milan, lo storico ex difensore rossonero avrebbe accettato la chiamata di un club che disputerà il prossimo campionato di Serie B, ovvero il Parma.

Galli, secondo quanto riportato dal tweet del cronista Nicolò Schira, dovrebbe aver accettato la proposta del presidente statunitense Kyle Krause, che ha in mente un progetto giovane e promettente per rilanciare il Parma nel calcio che conta.

Dopo Javier Ribalta e Jaap Kalma altro ex #ACMilan per il nuovo #Parma che ripartirà dalla SerieB: pronto a entrare in dirigenza Filippo #Galli che sarà un prezioso braccio destro di Ribalta. Marcello #Carli al passo d’addio. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 18, 2021

Per questo motivo sta stravolgendo la dirigenza. Si è già affidato per la costituzione dell’area tecnica ad un altro ex milanista. Si tratta dello spagnolo Javier Ribalta, ex osservatore del Milan tra il 2009 ed il 2011, tornato in Italia dopo l’esperienza allo Zenit San Pietroburgo.

Filippo Galli ha passato una vita all’interno del Milan. Da difensore ha giocato in maglia rossonera dal 1983 al 1996, prima di tentare altre esperienze di fine carriera tra Reggiana, Brescia, Watford e Pro Sesto. Galli è poi tornato per lavorare con il Settore Giovanile.

Il classe ’63 nativo di Monza ha prima allenato la Primavera Milan (fino al 2008) per poi diventare dirigente responsabile del vivaio. Galli ha occupato con entusiasmo e attaccamente questo ruolo fino al giugno 2018, quando è stato rimpiazzato da Mario Beretta.

Galli, dopo aver collaborato con la FIGC, tornerà ad occuparsi a Parma di altri aspetti dirigenziali, non indirizzati al vivaio ma direttamente all’area tecnico-sportiva. Oltre a Ribalta ritroverà un altro ex Milan come Jaap Kalma, appena ingaggiato dai ducali come nuovo Managing Director.