Milan, allarme dall’Inghilterra: “Chelsea e Manchester United lo vogliono”

Arrivano dall’Inghilterra altre estimatrici di Hakan Calhanoglu. Due big della Premier League sul turco, in caso di mancato rinnovo di contratto

La telenovela non si placa, lo stallo continua e dopo il malumori di Milan-Cagliari i nodi sui rinnovi dei contratti sono tornati prepotenti. Se la squadra è concentrata a sfruttare il secondo matchpoint, quello più ostico, contro l’Atalanta per la tanto sofferta e agognata Champions League, l’attenzione della stampa è ritornata sui soliti Donnarumma e Calhanoglu. Per quanto riguarda il numero 10, pochi giorni fa il Paris Saint Germain si era defilato dalla trattativa, lasciando campo libero a Milan e alla Juventus.

Voci sui bianconeri ancora tutte da confermare. La Juventus, come molti club ha i conti in rosso, e di ingaggi onerosi ne ha forse fin troppi, considerando che l’offerta del Milan da superare è di 4/5 milioni. Molto probabilmente assisteremo a un’altra settimana, quella che precede Atalanta-Milan, all’insegna delle indiscrezioni di mercato. Dall’Inghilterra infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, ci sarebbero due big della Premier sul trequartista turco, pronte a sferrare l’attacco in caso di mancato rinnovo. Si tratta del Manchester United, finalista di Europa League e del Chelsea, finalista della Champions League.

Leggi anche:

Calhanoglu, il destino del turco tra premier e Serie A

Secondo quanto si apprende dal Daily Mirror, nelle ultime ore anche Chelsea e Manchester United starebbe seguendo l’andamento della trattativa tra il Milan e Calhanoglu. Il destino del turco resta ancora un mistero, e tutto sarà più chiaro a fine settimana, quando i rossoneri conosceranno il loro destino che sia Europa League o Champions League. L’impressione è che il ragazzo voglia giocare la Champions, e da questo punto di vista diventerebbe ancora più fondamentale riuscire a salire sul treno per l’Europa che conta.

In ogni caso le due squadre di Londra e di Manchester starebbero pensando seriamente al numero 10, che rischia a questo punti di lasciare i rossoneri a zero a fine stagione. Un giocatore del suo calibro in effetti, in scadenza, continua a fare gola a diversi club importanti, ma il suo futuro si deciderà come detto solo a fine campionato. Intanto il Paris Saint Germain si sarebbe defilato dalla trattativa, lasciando campo libero ad altre pretendenti, visto il rinnovo di contratto di Draxler fino al 2024.