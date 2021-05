Calciomercato Milan – Il papà dell’obiettivo: “Andrà sicuramente via”

Arrivano novità sul futuro del calciatore, l’ala sinistra che il Milan segue da tempo. A pronunciarsi è stato il padre

Da qualche mese il suo particolare nome sta rimbalzando tra i vari media d’Europa. Khvicha Kvaratskhelia è il giovane talento georgiano che ha riscosso l’attenzione dei più grandi club del Vecchio Continente. Tra questi c’è anche il Milan, società che da tempo segue l’ala sinistra.

Le voci di mercato che accostano il georgiano al club rossonero non si sono mai placate, ma attenzione, perchè come dicevamo la concorrenza è davvero folta per lui. Khvicha ha impressionato tutti con la maglia del Rubin Kazan, squadra russa che milita nella Premier Liga. Come più volte ribadito, il classe 2001 predilige la fascia d’attacco sinistra, ma sa destreggiarsi con qualità anche nel ruolo di trequartista e nella fascia destra.

In questa stagione, è stato un costante titolare, e ha messo a segno quattro reti e fornito otto assist. Il suo valore di mercato lo rende ancora più appetibile alle big interessate a lui. Soltanto 20 milioni di euro la cifra richiesta per ingaggiarlo. Oltre al Milan, anche il Napoli e la Juventus sono sulle tracce.

Ed inoltre, top club come Bayern Monaco e Siviglia si sono fatte avanti. La certezza sul suo futuro è soltanto una: lascerà il Rubin Kazan a fine stagione. Ad affermarlo è il padre del giocatore.

Transfermarkt – Kvaratskhelia possibile futuro in Serie A

Come riportato da transfermarkt.it, il destino di Kvaratskhelia potrebbe essere in Serie A, dato il forte interesse di Milan, Juve e Napoli. Non si hanno ancora certezza sulla sua destinazione finale, ma il padre di Khvichaafferma che lascerà la Russia a fine stagione.

Queste le parole del genitore per Sportall: “Posso assicurare al 100% che mio figlio non resterà nel suo attuale club. Parlerà con molte altre società ma prima deve riposarsi e, a mente fredda, deciderà con quale squadra giocare. Non resterà in Russia ma per il momento preferisco non parlare della sua prossima destinazione”.

Ebbene, è certo che il talento georgiano cambierà club a fine stagione. Staremo a vedere quale sarà la sua prossima squadra. Questo giocatore ha sicuramente molto da offrire al calcio europeo, e chissà se potrà farlo con la maglia del Milan. Intanto, Kvaratskhelia sta smaltendo un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per circa un mese.