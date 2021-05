Grigliata a Milanello: si fa gruppo per l’Atalanta

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato in mattinata senza Gabbia e Ibrahimovic. I rossoneri stanno preparando la delicata trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta. Per far gruppo a Milanello c’è stata una grigliata

Testa all’Atalanta in casa Milan. I rossoneri di Stefano Pioli si sono allenati in mattinata a Milanello in vista della partita di Bergamo. La classifica dice che è tutto ancora nelle mani di Kjaer e compagni. Un successo contro gli uomini di Gasperini, spazzerebbe via ogni dubbio, portando il Milan in Champions League.

Grigliata rossonera

La squadra, lo staff tecnico e la dirigenza sono uniti per raggiungere l’obiettivo tanto atteso. Oggi a Milanello, a margine dell’allenamento, come riporta Sky Sport, c’è stata una grigliata, a cui hanno partecipato davvero tutti. Un modo per stemperare la tensione e fare gruppo in vista dell’importantissima partita contro l’Atalanta che vale davvero una stagione.