Calciomercato Milan, l’esterno può arrivare dalla Roma

Il Milan cerca un nuovo esterno destro offensivo per sostituire Castillejo. Maldini e Massara guardano in casa Roma: interessa Cengiz Under, ora al Leicester in prestito.

Il Milan attende di sapere se andrà in Champions League o meno per pianificare meglio il proprio calciomercato. Il budget per la campagna acquisti cambia con la qualificazione alla competizione.

Quello che non cambierà, sarà il tipo di rinforzi che la dirigenza vuole dare a Stefano Pioli. I ruoli nei quali intervenire sono abbastanza chiari. Sicuramente arriverà un nuovo esterno destro offensivo, visto che Samuel Castillejo verrà venduto. Ci sono più profili considerati per sostituirlo.

Cengiz Under nel mirino del Milan?

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Tempo, ci sarebbe anche Cengiz Under tra gli esterni offensivi che interessano al Milan. Il turco classe 1997 è di proprietà della Roma, ma in questa stagione ha giocato in prestito al Leicester City.

Nonostante la buona stagione della squadra, lui non è riuscito a imporsi in Premier League. Solamente 9 presenze in campionato, senza alcun gol e realizzando 2 assist. Più spazio lo ha avuto in Europa League con 8 partite disputate, una rete e un assist all’attivo. 2 gare le ha giocate anche in FA Cup, mettendo a segno un gol.

Il Leicester City non è intenzionato a riscattare il cartellino di Under, nonostante la Roma fosse disponibile ad abbassare la cifra pattuita (25 milioni di euro). Il giocatore tornerà a Trigoria e sarà José Mourinho a decidere se puntare su di lui oppure dare l’ok alla cessione.

Il Milan avrebbe già manifestato il proprio interesse per il talento turco approdato in Italia nel 2017 proveniente dall’Istanbul Basaksehir. La Roma investì circa 14 milioni per comprare il calciatore, che in maglia giallorossa ha collezionato complessivamente 88 presenze, 17 gol e 12 assist.

Il Milan sta prendendo in considerazione anche Under per rimpiazzare Castillejo, che potrebbe fare ritorno nella Liga. Va detto che il turco è sicuramente un giocatore di talento, però finora non ha mai mostrato continuità e la stagione in Inghilterra non è stata positiva. Sarebbe una scommessa puntare su di lui.