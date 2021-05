Calciomercato Milan, nuovo trequartista: arriva dalla Liga

Il Milan potrebbe perdere sia Brahim Diaz che Hakan Calhanoglu. I rossoneri stanno dunque sondando il calciomercato alla ricerca di un nuovo trequartista. Tante le idee, l’ultima porta a Franco Vazquez

La testa è chiaramente all’ultima partita di campionato, contro l’Atalanta. Il match con i bergamaschi vale davvero una stagione: la qualificazione alla prossima Champions League cambierebbe tanto in ottica calciomercato. I rossoneri da lunedì potranno pensare e chiudere una volta per tutte i tormentoni legati a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Se sul portiere le idee sono abbastanza chiare, lo stesso non si può dire per il ruolo di trequartista. Come vi abbiamo raccontato, il Milan ha in mano il sì di Mike Maignan, qualora il classe 1999 non dovesse decidere di proseguire ad indossare la maglia rossonera.

Hakan Calhanoglu è attratto dalla ricchissima offerta proveniente dal Qatar ma resta viva anche la pista Juventus. Al termine della stagione i rossoneri potrebbero dunque ritrovarsi senza il turco e Brahim Diaz. Lo spagnolo potrebbe rimanere ancora una stagione, con la formula del prestito.

E’ caccia aperta, dunque, ad un nuovo trequartista. In questi giorni si è parlato tanto di Rodrigo De Paul. Per l’argentino servono ben 40 milioni di euro. Arrivare al calciatore dell’Udinese, vista anche l’importante concorrenza, rappresentata da Napoli e Inter, oltre che dell’Atletico Madrid, non appare facile. Si è parlato di un’offerta da parte dei rossoneri, che avrebbero messo sul piatto anche i cartellini di Brescianini, Pobega e Hauge.

Si guardano, però, anche ad altri profili. Resta viva, infatti, l’idea Ilicic, ormai sempre più ai margini dell’Atalanta. Lo dimostra, anche, i pochi minuti che Gasperini gli ha concesso nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Al Milan piace e i contatti con il suo entourage proseguono.

Idea Franco Vazquez

Ilicic, però, non è l’unico ex Palermo nel mirino del Milan. Secondo TodoFichajes, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Franco Vazquez. L’italo-argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si appresta a lasciare il Siviglia e far ritorno in Serie A. Il giocatore sarebbe nel mirino del Diavolo che dovrebbe vedersela con l’Atalanta. Non è da escludere, infatti, pensino a Vazquez, proprio in vista di un possibile addio di Ilicic.