Fifa 21,TOTS Serie A: tre milanisti nel Team of the Season

L’EA Sports ha pubblicato il “Team of the Season” di FIFA 21 della Serie A. Sono presenti tre giocatori del Milan

L’EA Sports, la celebre divisione produttrice di videogiochi sportivi, ha da poco reso nota quella che è la migliore squadra di Serie A della stagione per FIFA 21. Ogni anno, questa si impegna a raggruppare per ruolo i giocatori che più si sono distinti nei diversi campionati europei.

Ebbene, nella migliore squadra di Serie A della stagione del 2020\2021 del videogioco di FIFA 21 sono stati selezionati ben quindici giocatori. Tra questi sono presenti tre rossoneri. Parliamo di Gianluigi Donnarumma, unico portiere presente, Theo Hernandez e Franck Kessie. Come dar torto alle scelte dell’EA Sports? I tre milanisti sono sicuramente tra i migliori giocatori che più si sono distinti per qualità e talento nell’intera stagione che si appresta a concludersi.

Ciò che più fa onore a Theo, Gigio e Franck sono i valori ottenuti all’interno di Fifa 21:

G.Donnarumma 91, Theo Hernandez 92, Franck Kessie 93.

L’inserimento nel “Team of the Season” di FIFA 21 è stato festeggiato anche dal club rossonero, che lo ha reso noto attraverso un post Twitter:

🧤 @gigiodonna1

⚡ @TheoHernandez

💪 Franck Kessie

The Rossoneri that have made it into #FIFA21 @SerieA Team of the Season 🔥

See the full team here ➡ https://t.co/vPByI9nViT #SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/rHyJRXGU2O

— AC Milan (@acmilan) May 21, 2021