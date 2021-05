Milan, il post “muto” di Calabria su Instagram: la foto dice tutto

Davide Calabria, in vista dell’ultima e fatidica sfida contro l’Atalanta, ha pubblicato un emozionante post su Instagram. Nessuna parola, ma la foto dice tutto

C’è ansia, attesa e tanta emozione nel voler concludere questa stagione al migliore dei modi. Per il Milan non sarà affatto una passeggiata. L’Atalanta all’ultima di campionato, con la qualificazione alla Champions League appesa ad un filo sottilissimo, rappresenta sicuramente un ostacolo non di poco conto.

Domenica sera, a Bergamo, i rossoneri dovranno tentare il tutto per tutto e provare a conquistare i 3 fatidici punti. C’è tanta consapevolezza di aver mancato un’occasione clamorosa contro il Cagliari. Ma vivere di rimpianti non può che peggiorare la situazione. Il Milan può e deve vincere contro la squadra di Gasperini. Ci vuole forza, tenacia e coraggio. Ma soprattutto ci vuole gruppo e unione.

Leggi anche:

I rossoneri hanno giocato il miglior calcio quando uniti contro le difficoltà. Ed è un pò ciò che vuole trasmettere il post Instagram di Davide Calabria da poco pubblicato. Nessuna didascalia, soltanto una foto in bianco e nero che ritrae un gruppo stretto in un abbraccio e celebrante un momento felice.

Servirà questo al Milan domenica sera. Oltre che la concentrazione e la buona organizzazione in campo, è solo il gruppo che potrà fare la differenza.