Premio Gentleman, a Leao il gol rossonero più bello: “Voglio un trofeo col Milan”

Il gol del Rafael Leao nel match d’andata contro il Benevento è stato votato come il più bello della stagione dai tifosi rossoneri

Oggi è andata in onda l’edizione digitale del Premio Gentleman Fair Play. Data l’emergenza da coronavirus, la cerimonia ha avuto luogo in maniera virtuale e i premi delle diverse categorie sono quindi stati conferiti virtualmente.

Ai tifosi rossoneri è stato chiesto di votare il gol più bello della stagione del Milan. Ebbene, il detentore del premio è proprio Rafael Leao, con la sua rete realizzata nel match d’andata contro il Benevento. Come dimenticare quel magnifico gol? Il Milan, in quella situazione, stava addirittura in inferiorità numerica e con un gol di vantaggio sui campani.

Leggi anche:

Si temeva il peggio dato che il Benevento di Pippo Inzaghi poteva contare su un uomo in più. Ma ci ha pensato il diamantino grezzo rossonero a chiudere definitivamente il match. Leao ha messo a segno il 2-0 da posizione stravolgente. Fuori e a sinistra dell’area avversaria ha spinto in porta una palla complicata, con una traiettoria che ancora oggi fa venire i brividi.

A seguito del premio ricevuto sono state queste le parole di Leao ai microfoni di Sportmediaset: “E’ stato il gol più bello della mia carriera sino ad adesso, ma cercherò di farne altri ancora più spettacolari. Sul mio futuro? Il mio sogno più grande è vincere un trofeo con il Milan“.

|CLICCA QUI PER RIGUARDARE IL GOL DI LEAO CONTRO IL BENEVENTO|