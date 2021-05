Atalanta-Milan, “Più no che sì” | Pioli conferma l’infortunio!

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, ha parlato delle condizioni del suo attaccante

Come già anticipato nella giornata di ieri, Ante Rebic non è al massimo della condizione a causa di un problema fisico. Per tale motivo il croato ha svolto l’allenamento in parte in gruppo e in parte in solitaria.

C’è il rischio che Ante non ce la faccia ad esser presente tra i convocati per l’importantissimo match di domani sera a Bergamo. Tale ipotesi è stata confermata da Stefano Pioli, che nella consueta conferenza stampa pre-match ha aggiornato sulle condizioni del suo attaccante. Il Mister rossonero ha confermato che la presenza di Rebic è più un no che un sì. Fattore che molto probabilmente lo costringerà a schierare Rafael Leao prima punta.

Queste le parole di Pioli sulle condizioni di Rebic e sull’allenamento che ha svolto nella giornata di oggi:

“Rebic è più no che sì, vediamo domani mattina. Gli altri stanno bene, in ottime condizioni. Ante ha avuto un problema al polpaccio e stamattina non è riuscito a fare una seduta completa”.