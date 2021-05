Bologna, Sansone: “Ero milanista, non voglio vedere la Juve in Champions”

Le dichiarazioni battagliere di Nicola Sansone, esterno del Bologna che non vuole regalare nulla alla rivale juventina.

Il Milan per ottenere la qualificazione in Champions League dovrà battere l’Atalanta. Ma non disdegnerà un aiutino dagli altri campi, in particolar modo da Bologna, dove è impegnata la Juventus. Una mancata vittoria dei bianconeri (a quota 75 punti) consegnerebbe automaticamente i primi posti a Milan e Napoli.

Al Dall’Ara la sfida tra emiliani e juventini sembra già scritta, soprattutto per questioni motivazionali. Il Bologna è salvo ormai da tempo mentre la Juve deve vincere a tutti i costi, oltre ad aver recuperato entusiasmo dopo il trionfo nella finale di Coppa Italia.

Ma il cuore bolognese rappresenta un ostacolo per la squadra di Andrea Pirlo. Come confermato dalle dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nei giorni scorsi, e confermato oggi da Nicola Sansone. Il calciatore del Bologna al Corriere dello Sport ha raccontato le sue motivazioni per la gara odierna.

Sansone vecchio cuore milanista: “Ce la metteremo tutta”

Nell’intervista pubblicata oggi dal quotidiano sportivo, Sansone ha ammesso di aver avuto un debole da ragazzo per il Milan, anche se attualmente non può considerarsi un tifoso vero e proprio: “Da bambino tifavo Milan, ma premetto che non sono più tifoso da quando ho esordito tra i professionisti. Ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, ma mai per la Juve”.

Le sue motivazioni personali sono dunque speciali: “Contro la Juventus ce la metteremo tutto, personalmente non voglio che vadano loro in Champions!”. Parole forti di Sansone, che promette battaglia ed un impegno più che onesto nonostante il suo Bologna abbia già raggiunto da settimane l’obiettivo minimo.

Sansone, ala d’attacco classe ’91, non ha mai indossato la maglia del Milan in carriera. E’ cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco (è nato in Germania) per poi trasferirsi in Italia solo nel 2011 con la chiamata del Parma. Prima di giocare con il Bologna ha avuto esperienze con Crotone, Sassuolo e Villarreal, oltre a tre presenze in Nazionale maggiore.